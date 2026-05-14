Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Mehmet Kepir’in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda gündem oldu. Sözcü muhabiri İlknur Yağumli'nin özel haberine göre; Kepir’in ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinde ciddi ihmaller yaşandığını öne sürerek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Aile, ambulans şoförünün aracın anahtarını kaybettiğini ve bu nedenle müdahalenin aksadığını iddia etti.

40 DAKİKA ARADILAR

Olayın 7 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Kepir evinde fenalaşınca eşi Şengül Ayağı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Aile, ambulans gelene kadar Kepir’e evde kalp masajı yapıldığını ifade etti.

Ancak aile üyeleri, asıl krizin ambulans geldikten sonra yaşandığını öne sürdü. Şengül Kepir’in iddiasına göre ambulans şoförü aracın anahtarını kaybetti ve yaklaşık 40 dakika boyunca anahtar arandı. Aile, bu süre içinde yeni bir ambulans çağrılmadığını ileri sürdü. Yakınları, Mehmet Kepir’in bu süreçte ambulans içerisinde hayatını kaybettiğini iddia etti.

'KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN'

Mehmet Kepir’in yakınları, yaşananların çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdığını öne sürdü. Aile, olay anına ilişkin görüntülerin incelenmesini ve ihmali bulunduğunu düşündükleri kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Mahallede büyük üzüntü ve tepkiye neden olan olay sonrası vatandaşların da sürecin aydınlatılmasını istediği belirtildi.

AİLE İSYAN ETTİ: 'EŞİM GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ!'

Merhumun eşi Şengül Kepir, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Şengül Kepir, “Benim 51 yaşındaki sapasağlam eşim göz göre göre öldü” ifadelerini kullandı.

Aile ayrıca Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar’a çağrıda bulunarak olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep etti.

Ailenin avukatı Nazlı Yılmaz tarafından olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi. Aile, ihmali bulunduğunu düşündükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken, benzer olayların tekrar yaşanmaması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklama merakla bekleniyor.