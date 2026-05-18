Kolombiya açıklarında bulunan ve bir buçuk futbol sahasından daha küçük bir alana sahip olan Santa Cruz del Islote, 1.200 kişilik nüfusuyla dünyanın en yoğun yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

19. yüzyılda balıkçılar tarafından fırtınalardan korunmak amacıyla geçici bir durak olarak kullanılan bu sığlık, bölgede sivrisinek bulunmaması ve güvenli yapısı sayesinde kalıcı bir yerleşime dönüştü. Adalılar, yaşam alanlarını genişletmek için onlarca yıl boyunca kıyı şeridini ağaç gövdeleri, mercanlar, deniz kabukları ve evsel atıklarla doldurarak adayı bugünkü 1,2 hektarlık boyutuna ulaştırdı.

MAHREMİYETİN OLMADIĞI BİR YAŞAM

100'den az evin ve sadece dört sokağın bulunduğu adada, binalar adeta bir labirent oluşturuyor. Alan darlığı nedeniyle bir odada 10 kişinin uyuduğu, üç yatağın paylaşıldığı evlerde mahremiyet kavramı bulunmuyor. Adanın bir ucundan diğerine gitmek isteyen sakinler, sıklıkla komşularının mutfak veya oturma odalarından geçmek zorunda kalıyor.

GÜVENLİK VE SOSYLA YAŞAM

Nüfusunun %60'ından fazlası çocuklardan oluşan adada, güvenlik güçlerine ihtiyaç duyulmuyor. Yerel halkın birbirine duyduğu tam güven neticesinde evlerin kapıları kilitlenmiyor. Eğitim imkanlarının 10. sınıfa kadar sınırlı olduğu adada, gençler yükseköğrenim için ana karaya gitmek durumunda kalıyor.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ

Turizmde son dönemde yaşanan artışa rağmen, ada ciddi altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor: Adada kanalizasyon sistemi ve su tesisatı bulunmuyor. Elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor ancak enerji sadece günde birkaç saat verilebiliyor.

Toprak yetersizliği nedeniyle mezarlık bulunmayan adada, cenazeler teknelerle çevre adalara veya ana karaya taşınıyor. Bilimsel veriler, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle adanın 2050 yılına kadar tamamen sular altında kalabileceğine işaret ediyor.

