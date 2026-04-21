Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Meghalaya bölgesi, dünyanın en yoğun yağış alan yerlerinden biri olarak biliniyor. Muson mevsiminde şiddetli yağmurlar, ani seller ve heyelanlar günlük yaşamı zorlaştırırken, bölgenin sarp vadileri insanları doğayla uyumlu çözümler üretmeye yönlendiriyor.

Khasi ve Jaintia halkları, Hint kauçuk ağacı (Ficus elastica) köklerini yıllar boyunca yönlendirerek “yaşayan köprüler” inşa ediyor. Bu yapılar, nehirleri ve derin vadileri geçmek için kullanılıyor. Kökler bambu iskeleler yardımıyla karşı kıyıya uzatılıyor, zamanla toprağa tutunarak sertleşiyor ve tamamen canlı bir köprüye dönüşüyor.

KÖPRÜLERDEN MERDİVEN VE GEÇİTLER ÖRÜLÜYOR

Sadece köprüler değil, dik yamaçlar için de benzer bir teknik kullanılıyor. Ağaç kökleri adeta örülerek doğal merdivenlere dönüştürülüyor. Bazı bölgelerde bu kökler, kayalara ve dik uçurumlara sabitlenerek “canlı merdivenler” oluşturuyor. Bu yapılar zamanla güçleniyor, hatta bazıları onlarca kişiyi taşıyabilecek dayanıklılığa ulaşıyor.