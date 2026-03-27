İngiltere'de ağır kaygı bozukluğu yaşadığı ve evinden dışarı çıkamadığı gerekçesiyle devletten on binlerce sterlin yardım alan bir kadının, aslında Meksika sahillerinde sörf yapıp zipline hattında eğlendiği ortaya çıktı.

Batı Sussex bölgesinden 33 yaşındaki Catherine Wieland, iki yılı aşkın bir süre boyunca "Kişisel Bağımsızlık Ödemesi" (PIP) adı altında toplamda 23 bin 662 sterlinlik (1 milyon 401 bin TL)sosyal yardımı usulsüz şekilde alarak vergi mükelleflerini dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı.

76 KEZ GÜZELLİK RANDEVUSU ALMIŞ

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP) tarafından yürütülen derinlemesine incelemede, sağlığının yemek pişiremeyecek veya kişisel bakımını yapamayacak kadar kötü olduğunu iddia eden Wieland'ın, bu süreçte 76 kez güzellik randevusu aldığı, 60 farklı pub ve restorana gittiği belirlendi.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Soruşturmanın en çarpıcı kanıtı ise kadının Meksika’nın turizm merkezi Cancun’da sörf yaparken çekilen görüntüleri ve Thorpe Park eğlence merkezine yaptığı çok sayıda ziyaret oldu. Devletten aldığı parayı manikür, solaryum ve özel diş kliniklerinde harcadığı tespit edilen Wieland, banka dökümleri önüne konulduğunda "evden çıkmasının yasak olduğunu bilmediğini" iddia ederek savunma yaptı.

28 HAFTA HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, durumundaki iyileşmeyi bildirmeyerek sistemi kasten suistimal eden Wieland'a 28 haftalık hapis cezası verdi, ancak bu ceza 18 ay süreyle ertelendi. Çalınan paranın tamamını geri ödemesine hükmedilen kadının davası hakkında konuşan Bakan Andrew Western, bu suistimalin hem dürüst vergi mükelleflerine hem de bu yardımlara gerçekten muhtaç olan engelli bireylere yapılmış bir hakaret olduğunu vurguladı.