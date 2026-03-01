Herkes, burkulma, ameliyat ya da trafik kazası gibi yaralanmalardan sonra ağrı deneyimler. Normalde ağrı, vücut iyileştikçe azalır. Ancak kadınlarda ağrı daha uzun sürebiliyor ve bu durum kadınların kronik ağrı geliştirme olasılığını artırıyor.

Uzun yıllar boyunca erkekler ve kadınlar arasındaki ağrı farklılıkları psikolojik, duygusal veya sosyal faktörlere bağlandı. Bu nedenle kadınlardaki sürekli ağrı çoğu zaman yeterince dikkate alınmadı.

Ancak nöroimmünoloji alanında çalışan araştırma ekibi, bağışıklık hücrelerinin ağrının çözülmesinde kritik bir rol oynayabileceğini gösterdi. Önceki anlayışa göre bağışıklık sistemi ağrıyı artırıyordu çünkü iltihaplanmaya yol açıyordu. Yeni bulgular, bağışıklık hücrelerinin aynı zamanda ağrıyı sonlandırmada da etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, özellikle IL-10 adı verilen ve iltihabı azaltan bir molekülün hem farelerde hem de trafik kazası sonrası acil servise başvuran insanlarda ölçümleri yapıldı. İlginç bir şekilde IL-10 sadece iltihabı azaltmakla kalmıyor, ağrıyı algılayan sinir hücrelerine doğrudan sinyal göndererek ağrıyı kapatıyordu.

IL-10’un çoğunlukla monosit adı verilen ve kanda dolaşan bağışıklık hücreleri tarafından üretildiği belirlendi. Hem farelerde hem de insanlarda erkeklerin ağrıdan kadınlara göre daha hızlı iyileştiği görüldü. Bunun nedeni, erkeklerde monositlerin daha fazla IL-10 üretme eğiliminde olmasıydı. Kadınlarda bu yanıt daha az belirgindi.

Araştırma, testosteronun monositlerin IL-10 üretimini artırdığını da ortaya koydu. Yani hormonlar, yaralanma sonrası vücudun doğal ağrı kapatma kapasitesini şekillendiriyor.

Bu bulgular, ağrıyı sadece artıran bir sistem olarak gördüğümüz bağışıklığın aynı zamanda ağrıyı sonlandırmada da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bağışıklık hücrelerindeki işlev farkları, bazı insanların yaralanmadan daha hızlı iyileşmesini açıklayabilir.

Araştırma, gelecekte yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabilir. Ağrı sinyallerini engellemek yerine, vücudun kendi ağrı çözme sistemini güçlendirecek tedaviler geliştirilebilir. Bu sayede bağışıklık hücreleri, ağrıyı algılayan sinirleri daha etkin bir şekilde sakinleştirerek iyileşmeyi hızlandırabilir.