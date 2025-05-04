24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç, katillerle ilgili cinayet gününde kaydedilmiş görüntüleri paylaştı.

Erdinç şöyle anlattı:

"BU VİCDANSIZLIĞI BAŞKA HİÇBİR ŞEY ANLATAMAZ'

"Ahmet yerde can çekişirken, onlar metrobüs durağında gülerek cinayeti anlatıyordu. Bu ülkede vicdansızlığın ve insanlıktan çıkışın geldiği noktayı daha çarpıcı bu kare dışında hiçbir şey anlatamaz.

'KATİL ARKADAŞINA ANLATIRKEN KAMERALAR KAYDETTİ'

Ahmet'i bıçaklayan katil olay yerinden kaçtıktan hemen sonra üç arkadaşıyla buluşuyor. Ve metrobüs durağında gülerek nasıl Ahmet'i bıçakladığını anlatıyor. Hatta el hareketleriyle tarif bile ediyor. Gurur duyar gibi, bir zafer anlatır gibi. Bu bir film sahnesi değil, gerçek. Mide bulandıran acı gerçek. Ve bu görüntüler ilk günden beri dosyada mevcut. Görüntülerdeki iki kişi hakkında ne yazık ki bugüne kadar hiç bir işlem yapılmamış."