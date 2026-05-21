Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın vefatının ardından hem özel hayatı hem de bıraktığı miras gündem olmaya devam ediyor. Sessizliğini bozan kızı Anjelik Calvin, annesinin ardından yaşadığı zorlu süreci anlatırken mirasla ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

''MİRAS OLARAK ÖMÜR BOYU 5 KİŞİYE YETER''

Anjelik, annesinden kalan servetin büyüklüğüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Miras olarak ömür boyu 5 kişiye yeter. Harcamanıza bağlı” ifadelerini kullandı.

''BABAM 20 BİN DOLAR HARCADI''

Annesinin vefatından sonra Amerika’daki evde zor günler geçirdiğini belirten Anjelik, psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını söyledi. “Amerika’daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. Babam 20 bin dolar harcamıştır” diyen Anjelik, evde yaşanan olayların kendisini derinden etkilediğini anlattı.

EVİ FARELER BASTI

Evlerini farelerin bastığını ifade eden Anjelik, “Evimi fareler basmıştı, ‘Ev lanetlendi mi?’ dedim. Bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatakta karşımda durunca kanlı çarşafı falan saklamıştım” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

EŞYALARI ÇALINDI

Annesinin bazı özel eşyalarının da kaybolduğunu söyleyen Anjelik, “Annemin eşyaları çalındı, süpürmüşler evi. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.

Duygusal açıklamalar yapan Anjelik, annesinden geriye kalan birkaç eşyanın kendisi için manevi değer taşıdığını belirterek, “Hiçbir şey kalmasa terlikleri var, geceliği var. Namazlıkları kaldı. Güzel elbiselerini almışlar” ifadelerini kullandı.

Annesine olan özlemini dile getiren Anjelik, “Keşke çadırda yatsam da villam olmasın, anacığım yanımda olsun. Annenizin kıymetini bilin” sözleriyle açıklamasını tamamladı.