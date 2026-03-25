CHP lideri Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait mal varlığı iddialarının ardından tapu kayıtlarını sorgulayan 3 tapu görevlisi açığa alındı.

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli tekniker Diyar Akdağ, Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü Muharrem Demiröz ve Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar gözaltına alındı.

2 MEMURUN SORGUSU SÜRÜYOR

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda verdiği ilk ifadede tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden Akdağ, şunları söyledi:

“Bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, Ayşegül isimli şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım.”

Tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını belirten Akdağ, tapu sorgulaması nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne sürdü. Bakan Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayanlardan Diyar Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından Kaş Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akdağ tutuklandı. Diğer memurlar Demiröz ve Veli Sabancılar’ın emniyetteki sorguları sürüyor.