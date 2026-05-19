İstanbul, hafta boyunca serin ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, hava sıcaklıkları kent genelinde 18-22°C aralığına kadar gerileyerek mevsim normallerinin altında seyredecek. Serinlik, çarşamba gününden itibaren yerini kuvvetli yağışlara bırakacak.YARIN ANİDEN BASTIRACAK
AKOM'un yayımladığı rapora göre, yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçerken, metrekareye 3 ila 10 kg arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri de yağış dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışın, metrekareye 5 ila 15 kg arasında yağış bırakarak haftanın en yoğun yağışı olması öngörülüyor.
Hafta sonu da yağmurlu
Cumartesi günü hafif ve yerel geçişler şeklinde görülmesi beklenen yağmur, pazar günü yeniden gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artıracak.