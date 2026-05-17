AKP'nin Kocaeli'nde düzenlediği "Gençlik Şöleni"nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Etkinlikte gençlerin dans ettiği anların paylaşılması, özellikle iktidara yakın çevrelerde "dindar nesil" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada "İslami bir nesil yetiştireceğiz diye yola çıkanlar laik bir nesil yetiştirdiler", "CHP başı kapalı kızları bir stada toplayıp canlı yayında oynatacak deseler, oradaki kapalı kızların anne babaları ortalığı ayağa kaldırırdı", “Her kesime hitap edeceğiz diye kimliksiz bir parti olmayı seçtiler" gibi yorumlar yapıldı.

YANDAŞ YAZARDAN 'ELEŞTİRİLER HAKSIZ' SAVUNMASI

Tepkilerin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Aydın Ünal da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünal, şölen görüntüleri üzerinden AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerin "haksızlık" olduğunu savundu.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Kocaeli Gençlik Şöleni’ndeki bazı nahoş görüntüler üzerinden AK Parti’nin, Reis’in ya da AK Gençlik’in eleştirilmesi büyük haksızlık ve kadirbilmezliktir.

Yanlış giden bir şeyler var eyvallah ama totalde dindar-muhafazakar genç oranı 80-90’lara nispetle katlanarak arttı ve yüzde 30’ları aştı.

“Neden yüzde 100 değil” diye hayıflanmak yerine 80’lerdeki yüzde 6’lardan şimdi yüzde 30’lara çıktığı için şükretmek gerekir. Kötü örneklere bakmayın, sessiz ve derinden sağlam bir gençlik usul ama emin adımlarla geliyor."