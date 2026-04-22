Mersin’in Erdemli ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir etkinlik davetiyesi, kullanılan ifadeler nedeniyle tartışma yarattı. Afişte yer alan “Kutlu Doğum Haftası” ibaresi, kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, gelen eleştirilerin ardından paylaşımda değişikliğe gidildi. Ancak yapılan düzeltme tartışmaları sona erdirmedi; söz konusu kullanımın “FETÖ terminolojisi” olduğu iddiasıyla konu yargıya taşındı.

TARTIŞMA YARATAN İFADE

AKP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından duyurulan etkinlikte, sanatçı Celal Karatüre konseri ve yerel lezzetlerin sunumu planlandı. Ancak ilk paylaşılan afişte yer alan “Kutlu Doğum Haftası Etkinliğimize davetlisiniz” ifadesi, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Söz konusu ifade, daha önce “FETÖ ile ilişkilendirildiği” gerekçesiyle kaldırılan ve yerine “Mevlid-i Nebi Haftası” kullanılan terminolojiyi yeniden gündeme getirdi.

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM

Sosyal medyada artan eleştirilerin ardından ilçe başkanlığı, söz konusu paylaşımı güncelledi. Yeni afişte “Kutlu Doğum Haftası” ifadesi çıkarılarak yerine “Mevlid-i Nebi Haftası” ibaresi kullanıldı. Yapılan değişiklik, tartışmaları sonlandırmazken, olayın sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadığı görüldü.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Mahmut Dölek isimli bir yurttaş, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, kullanılan ifadenin “FETÖ propagandası” niteliği taşıdığı ve resmi kararlarla çeliştiği öne sürüldü. Başvuruda ayrıca, söz konusu terminolojinin yeniden dolaşıma sokulmasının toplumsal hassasiyetleri zedelediği ve kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıyabileceği iddia edildi.