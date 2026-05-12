Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleri yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. “Etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep edildiğini ve söz konusu paranın bir aracı üzerinden teslim edildiğini öne sürdü.

DEPREMZEDELERİN SESİ OLMUŞTU

Ancak kamuoyunda dikkat çeken nokta, hedefe konulan isimlerden birinin 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Veli Ağbaba olması oldu. Depremin yıkıcı etkilerinin ardından uzun süre kentte kalan, depremzedelerin barınma, ulaşım ve yaşam sorunlarını Meclis gündemine taşıyan Ağbaba’nın özellikle yerel seçim sürecindeki etkisi dikkat çekmişti.

“KALE”DE TARİHİ OY ARTIŞI

2024 yerel seçimlerinde CHP Türkiye genelinde önemli bir başarı elde ederken, dikkat çeken kentlerden biri de uzun yıllardır AKP’nin güçlü olduğu Malatya oldu. CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçimde 144 bin 775 oy alarak yüzde 37’ye ulaştı. CHP kentte 5 ilçe belediyesi kazanırken, birçok ilçede de oy oranlarını önceki seçimlere göre ciddi biçimde artırdı. Arguvan, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan ve Yazıhan’da CHP’li adaylar belediyeleri kazanırken, Ağbaba’nın seçim süreci boyunca yürüttüğü yoğun saha çalışmaları ve deprem sonrası kurduğu temasların bu tabloda etkili olduğu değerlendirildi.

DEPREMİN ARDINDAN SAHADA KALDI

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yaşanan barınma krizi, altyapı sorunları ve yurttaşların yaşadığı mağduriyetleri sık sık gündeme taşıyan Ağbaba, iktidarın deprem politikalarına yönelik sert eleştirileriyle de öne çıkmıştı. Kentte konteyner sorunundan esnafın yaşadığı ekonomik darboğaza kadar birçok başlıkta iktidara yüklenen Ağbaba’nın, yerel seçimlerde ortaya çıkan tabloyla birlikte siyasi olarak hedef alındığı yorumları yapılıyor.

“SİYASİ HESAPLAŞMA” TEPKİSİ

Muhalefet cephesinde ise “etkin pişmanlık” ifadeleri üzerinden yürütülen soruşturmaların siyasi amaçlarla kullanıldığı eleştirileri yükseliyor. Özellikle AKP’nin uzun yıllardır güçlü olduğu Malatya’da CHP’nin elde ettiği seçim başarısının ardından Veli Ağbaba’nın hedef alınmasının tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.