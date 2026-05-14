Sözcü, 10 Mayıs'ta Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2025–2026 yıllarında misafir ağırlama ve hediyelik alımlarına milyonlarca lira harcadığını yazdı.

Deniz Ayhan'ın haberine göre Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, misafirlerine hediye edilmek üzere çok sayıda ürün alındı. Bu kapsamda 925 ayar 160 adet gümüş takı seti için 12 milyon 500 bin lira, 200 adet oltu taşı tespih için 470 bin lira, 20 adet işlemeli kömürlü semaver takımı için 148 bin lira, 50 adet deri evrak çantası için ise 750 bin lira ödendi.

2025 yılı harcamalarında ayrıca 220 adet kol saati için 440 bin lira, 215 adet kemer, cüzdan ve çanta için 1 milyon 961 bin 750 lira, 330 adet deri erkek cüzdanı, kemer ve kartlık için 742 bin 500 lira harcandı.

Bunun yanında makama gelen misafirler için çikolata ve kuruyemiş alımlarının da sürdüğü belirtildi.

Kuruyemiş ve hediyelik alımlarına ilişkin kalemlerde ise 700 kilogram bal, ceviz içi, dut, köme ve pestil için 348 bin lira, 150 kilogram karışık çerez ve 180 kilogram dökme çikolata için 465 bin lira, 2025’ten bu yana ise 1 milyon liranın üzerinde çikolata ve hediyelik çerez alımı yapıldı. 3 Ekim 2025’te ayrıca 101 bin 113 liraya 215 adet hediyelik çikolata kutusu alındı.

'O PARALARI HARCADIK'

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den konuyla ilgili açıklama geldi. Sekmen, "Yerelde üretilen ürünleri alıp gelen insanlara hediye etmişiz. Nasıl tanıtacağız Erzurum'u? Erzurum’un yerel ürünleri neler, yerel el sanatları neler, bunları alıp hediye olarak verdik. Bu hediyelerin çoğunluğunu da Erzurum halkına verdik. Onlar bir günde 80 milyon harcıyor, biz 3 yılda bunu harcıyoruz" ifadelerini kullandı.