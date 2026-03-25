Türkiye'nin derinleşen ekonomik krizle boğuştuğu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim mücadelesi verdiği bir dönemde, Gaziantep'te Mehmet Tahmazoğlu yönetimindeki Şahinbey Belediyesi tarafından 130 bin adet kumbara alımı için düzenlenen ihale tartışma yarattı. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 400 bin TL olarak belirlenen ihale 3 milyon 874 bin TL’ye sonuçlandı.

6,5 MİLYONLUK FARK DİKKAT ÇEKTİ

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilen alımı, Kayıhan Ajans Reklam Matbaacılık Organizasyon Şirketi kazandı. Ancak ihalede belirlenen yaklaşık maliyet ile sonuç bedeli arasındaki yaklaşık 6,5 milyon TL’lik fark, kamu kaynaklarının planlanmasına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. İhaleye yalnızca 5 firmanın teklif verdiği, bunlardan 4’ünün geçerli sayıldığı öğrenilirken, sınırlı rekabet koşulları da tartışma konusu oldu.

“KRİZDE HALK AÇ, BELEDİYENİN ÖNCELİĞİ KUMBARA”

Şahinbey Belediye Meclisi CHP üyesi Hasan Şencan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ihaleye sert tepki gösterdi. Şencan, Türkiye’nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi;

“Türkiye derin bir ekonomik krizden geçerken, milyonlarca yurttaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken, Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen milyonlarca liralık “kumbara alımı” ihalesi, halkın yaşadığı gerçeklikle yönetim anlayışı arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün emekli geçinemiyor, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor, gençler geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Böyle bir tabloda belediyenin önceliğinin 130 bin adet kumbara dağıtmak olması, sadece yanlış bir tercih değil; aynı zamanda vatandaşın aklıyla açıkça alay etmektir. İhalenin teknik boyutu da ayrıca dikkat çekicidir. Yaklaşık maliyetin 10 milyon 400 bin TL olarak belirlendiği bu alımda, sözleşme bedelinin 3 milyon 874 bin TL’de kalması; yaklaşık maliyet ile gerçekleşen bedel arasında çok ciddi bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Kriz varken şov yapanlar, bu halkın derdini anlayamaz. Bu millet sadaka değil, hakkını istiyor. Kamu kaynaklarını yanlış önceliklerle harcayan, halktan kopmuş bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu israf düzeninin, bu yanlış tercihler zincirinin ve bu ihale süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağız.”