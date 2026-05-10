CHP’li belediyelerin zorunlu harcamaları bile mercek altına alınırken, CHP’li isimlerin 50 liralık para trafiği bile sorgulanırken, vatandaş hemen her gün bir ucuzluk kuyruğunda saatlerce sıra beklerken, AKP’li belediyelerin şatafat ve itibar harcamaları son sürat devam ediyor.

Bunun son örneği Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde (EBB) görüldü. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kendisini ziyarete gelen konuklarına vermek için aldığı hediyelik eşyalara adeta servet harcadı. Gümüş takı setleri, saatler, semaverler, oltu taşı tespihler ve onlarca hediye satın alındı. EBB Başkanı Mehmet Sekmen’in misafirlerine hediye etmek için aldığı gümüş takı setleri için 12.5 milyon lira ödendi. Belediye Başkanı’nın makamı için alınan çikolata ve çerezlere de para saçıldı. 700 kilogram bal, ceviz içi, dut, köme ve pestile bu yıl 348 bin lira, geçen yıl ile ile birlikte toplam 2 milyon 967 bin lira ödendi.

BAŞKAN’DAN GÜMÜŞ SET

150 kilogramlık karışık çerez, 180 kilogramlık dökme çikolataya ise 465 bin lira verildi. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ajanda ve takvim hediye edilmesi bile yasaklanırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu yasakları adeta delik deşik etti, genelgeye uymadı. Bu yıl 925 ayar 160 adet gümüş takı seti için 12.5 milyon lira harcadı. 200 adet oltu taşı tespihe 470 bin lira, 20 adet işlemeli kömürlü semaver takımına da 148 bin lira ödendi. 50 adet deri evrak çantası için 750 bin lira verildi.

Belediye 2025 yılında 220 adet kol saatine 440 bin lira öderken 215 adet kemer, cüzdan ve çantaya 1 milyon 961 bin 750 lira, 330 adet deri erkek cüzdanı, erkek kemeri ve erkek kartlığı için de 742 bin 500 lira harcadı.

Kuruyemişçiye çevirmişler

Belediye’de Başkan Mehmet Sekmen’in misafirlerinin rahatı için servet harcanırken kuruyemiş bile unutulmadı. 22 Ocak 2026’da 150 kilogram karışık çerez, 180 kilogram dökme çikolata ve 80 adet 600 gram hediyelik çikolata alındı. Bunlar için 465 bin lira ödendi. 3 Ekim 2025’te 101 bin 113 liraya 215 adet 750 gram hediyelik spesiyal kutu çikolata alındı. Makama gelen misafirler için 2025’ten bu yana 1 milyon liranın üzerinde çikolata ve hediyelik çerez alındığı görüldü.