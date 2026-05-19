Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın, eski eşi Nagehan Alçı’nın açıklamaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Nagehan Alçı'nın kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda, "Bana bir lira bile gelmedi, evliyken maaşlarımı bile elimden alıyordu" şeklindeki savunması siyaset dünyasında da yankı buldu.
AKP eski MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci, Alçı’nın eski eşine yönelik bu çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille tepki gösterdi. Birinci, Alçı'nın açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Yahu Nagehan Hanım... Biz tamam Rasim Kütahyalı'yı sevmeyelim. Antipatik bulalım. Varsa yamuğu cezasını çeksin modunda takılalım. 'Change' araç hırsızlıktır diyelim. Kara para aklama hainliktir diyelim. Diyelim de diyelim... Ancak siz eski eşsiniz... Çocuklarınız var... Çocuklarınızın babası içeri düşmüş. Hiç olmazsa onların hatırına az susmak daha yakışanı olmaz mı?"
"Antipatik ikili unvanını kaptırmak istemiyorsunuz"
Açıklamasının devamında ikilinin geçmişten bu yana kamuoyundaki imajına değinen Mücahit Birinci, Alçı'yı eleştirmeyi sürdürerek, "Evliyken de boşanmışken de 'Türkiye'nin en antipatik ikilisi' unvanını kimseye kaptırmak istemiyorsunuz benim anladığım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "yasa dışı bahse teşvik" ve "şüpheli mali ilişkiler" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kütahyalı'nın hesap dökümlerinde yapılan incelemelerde eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına yüklü para giriş çıkışları yapıldığının gündeme gelmesi üzerine Alçı, sessizliğini bozarak paranın kendisine kalmadığını, Kütahyalı'nın kendi borçlarını ödemek için bu hesapları kullandığını ve evlilikleri boyunca maddi olarak kendisini zarara uğrattığını iddia eden bir açıklama videosu yayınlamıştı.
Alçı, açıklamasında; şöyle konuşmuştu;
"Ben hiçbir şekilde eski eşimden kendim için bir nafaka talep etmedim. Çocuklar için 20’şer bin lira nafakaya mahkeme hükmetmişti ve okul ücretlerini ödemesini kabul etmişti Rasim. Ha dönüp bakacak olursak bırak benim Rasim’den para almamı, Rasim’den ben şimdiye kadar nafakalarımı alamadım. Evliliğimiz zamanında ve orada yani benim aptallığım diyeyim artık, çok fazla para işleriyle hiçbir zaman meşgul olmadım. Ben ancak maaşımı alıyordum yani fena maaşlar da kazanmıyordum. Yani bu 269.000 liranın 1 lirası, bak ismim üzerine yemin ederim, 1 lirası bana gelmiş değildir."