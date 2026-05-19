AKP’li Şamil Tayyar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iki yıl önce gündeme gelen “siyah poşet” iddiasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların TBMM’de yürütülen inceleme sonucunda teyit edilemediğini söyledi.

SİYAH POŞET İÇİNDE 250 BİN DOLAR İDDİASI

Tayyar, yaklaşık iki yıl önce Meclis’te içinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen siyah bir poşetin ortaya çıktığı ve bu poşeti Veli Ağbaba’nın “benim” diyerek aldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini hatırlattı. Konuya ilişkin Meclis yönetiminde görevli bir isimle görüştüğünü belirten Tayyar, sürecin detaylarını aktardı.

50 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu üç milletvekilinin iddiaların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdiğini ifade eden Tayyar, “Başkan Numan Kurtulmuş’un talimatıyla iki muhakkik görevlendirildi. Temizlik görevlisi, çaycı ve danışmanların da aralarında olduğu yaklaşık 50 kişinin ifadesine başvuruldu, koridorlardaki kamera kayıtları incelendi” dedi.

Yapılan incelemeler sonucunda iddiaların doğrulanamadığını vurgulayan Tayyar, “İki muhakkikin yaptığı araştırma sonucunda, iddia edildiği gibi bir siyah poşet vakası tespit edilemedi. Bunun dışında elinde bilgi ve belge olan, duyan ya da gören varsa başvursun, yeniden muhakkik görevlendirilir ve araştırılır. Başkanlık bu konuda her iddianın üzerine gitti ancak iddia teyit edilemedi” ifadelerini kullandı. Tayyar açıklamasını, “Doğruya doğru, yanlışa yanlış” sözleriyle tamamladı.