AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Çelik, Cumhur İttifakı’nın süreci ortak iradeyle sürdürdüğünü belirterek, hedefin terörün tamamen Türkiye gündeminden çıkarılması olduğunu ifade etti.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA İLK YORUM

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son derece güçlü açıklamalar yaptığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Burada tek bir niyet vardır, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baştan ilan ettiğimiz hedefine ulaştırmaktır. Bunun ne haksız eleştiriler ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları, siyasi haksızlıkları ve siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik açıklamasında ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve Sumud Filosu’na yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Bazı Avrupa ülkelerinin İsrail’e silah satışını sürdürmesini eleştiren Çelik, bunun insanlık açısından büyük bir trajedi olduğunu savundu.