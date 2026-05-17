CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki amacıyla düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin bu haftaki durağı Balıkesir oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına karşı organize edilen miting için Balıkesir’de toplanan vatandaşlar, alana sabahın erken saatlerinden itibaren gelerek meydanı doldurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, miting alanında vatandaşlara hitap etti.

Hakkında ortaya atılan "CHP’den istifa edip, AKP'ye transfer olacak" iddialarına tepki gösteren Akın şöyle konuştu:

"CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!

Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum.

Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!"