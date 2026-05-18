'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Ali Kaptan' karakteri başta olmak üzere birçok yapımda başrol üstlenen oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini kızdırdı.





Ülke yönetimine ve siyasilere yönelik sitem dolu paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting fotoğrafını paylaşan Petekkaya, CHP'nin eski genel başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak “Sahtekarsınız” ve “Guguk kuşusunuz”, “Milletin yakasından düşün” dedi.





ÜLKEYİ CHP Mİ YÖNETİYOR?



Petekkaya, kısa süre sonra tartışmalara neden olan paylaşımını sildi.



Sosyal medyada viral olan paylaşıma kullanıcılar "Ülkeyi CHP'mi yönetiyor?", "Tamer Karadağlı'nın koltuğuna göz dikmiş sanırım" ve "Alkolü fazla mı kaçırdın?" yorumlarıyla tepki gösterdi.



Son olarak TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde 'Ejder' karakterini canlandıran Petekkaya'nın muhalefete yönelik agresif tutumu, "TRT'nin yeni dizilerinde rol almak istiyor" yorumlarına neden oldu.











