Aksaray'da devrilen traktörün altında kalan 87 yaşındaki çiftçi Ali Altın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Ali Altın, Çavdarlılar köyündeki tarlasını kontrol etmek için traktörüyle yola çıktı. Altın'ın henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Traktörün altında kalan Altın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Altın’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ilgili soruşturma başlattı.