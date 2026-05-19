Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumda görevli bazı kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. “Rüşvet” suçuna karıştıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ile suça iştirak ettiği değerlendirilen kişilerin de bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u “rüşvet” suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.