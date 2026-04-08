Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İbrahim Kaya son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu, ligdeki son 3 müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırarak takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Turuncu-yeşilli formayla bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kaya, transfer piyasasını da hareketlendirdi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Trabzonspor’un 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmeye başladığı öğrenildi. FATİH TEKKE İSTİYOR Borbo mavililerde Fatih Tekke’nin 25 yaşınndaki oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenilirken Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda Alanyaspor’un kapısını çalması bekleniyor.

