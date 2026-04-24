19 Mart'ta Ümraniye'de park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada savcılık 10 şüpheli hakkında iddianameyi tamamladı.



ANNE-KIZ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.



Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.



Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu



BABA KADAYIFÇIOĞLU'NA 15 YIL, OĞLUNA MÜEBBET İSTENDİ



Tetiği çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkına ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.



Ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu



