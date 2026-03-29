Ümraniye’de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu’nun olayın gerçekleştiği yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gönderdiği belirlendi.

POLİS SORUSU VE CEVABI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’na, “Olay yeri konumunu kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu’na atma sebebiniz nedir?” sorusunu yöneltti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Kalaycıoğlu, soru üzerine, “Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana ‘Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim’ dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin’in telefonuna stüdyonun konumunu attım” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.