Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı yolu Mevrealtı mevkisinde meydana geldi. Ereğli yönüne seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 06 CDZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran A.E.Y. idaresindeki 26 HC 474 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler M.A. ve A.E.Y. ile park halindeki otomobilde bulunan B.N.T., L.E., M.E. ve S.H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan sürücü M.A.’nın 1,67 promil alkollü olduğu tespit edildi.