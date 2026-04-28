Almanya Başbakanı Friedrich Merz ABD’nin İran yönetimi tarafından "rezil edildiğini" söyledi.

Merz’e göre Trump yönetimi müzakere masasında Tahran tarafından açıkça alt edildi.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde Pakistan’daki dolaylı görüşmeleri iptal etmişti.

Merz bu durumun Washington ve NATO müttefikleri arasındaki uçurumu derinleştirdiğini savundu.

Trump ise tüm kartların ellerinde olduğunu söyleyerek iyimserliğini koruyor.

'ABD ULUSUNU AŞAĞILIYOR'

Alman Başbakan, İranlıların müzakere etmeme sanatında çok başarılı olduklarını vurguladı.

Merz "İranlılar müzakere etme konusunda ya da daha doğrusu müzakere etmemek ve Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç almadan dönmelerine izin vermek konusunda belli ki çok yetenekliler. ABD ulusu İran liderliği ve özellikle bu sözde Devrim Muhafızları tarafından aşağılanıyor. Bu yüzden bu sürecin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini diliyorum" diye konuştu.

İran tarafı nükleer başlıkları bir kenara bırakarak sadece Hürmüz Boğazı’na odaklanan yeni bir ateşkes planı önerdi.

Hazırlanan bir yasa tasarısı kapsamında artık Boğaz'dan geçen gemilerin Tahran’a geçiş ücreti ödemsi söz konusu.

İranlı yetkililer nükleer görüşmelerin ancak ABD ablukası biterse başlayabileceğini söyledi.

Tahran’daki müzakereciler ise nükleer konulardan kaçınmaları için Devrim Muhafızları’ndan yoğun baskı görüyor.