Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında sahasında Stuttgart’ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-2 kazandı. Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 79'a yükseltti ve Borussia Dortmund ile bitime 4 hafta kala puan farkını 15'e çıkararak şampiyonluğu garantiledi. Bayern Münih böylece üst üste 2, toplamda ise 35. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Alman devi, son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğunu ilan etti.

'GOL ŞOV' DEVAM EDİYOR

Bavyera ekibi, ligde 109 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan takım rekorunu geliştirmeye devam etti. Bayern Münih, ayrıca bu sezon tüm resmi maçlarda 161 gol atarak kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.