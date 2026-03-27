İtalya'da Giorgia Meloni hükümetinin ilk icraatlarından biri olarak 2024 yılında kaldırılan "Vatandaşlık Geliri" uygulaması, şimdi de Almanya'da rafa kalkıyor. Uzun süreli işsizleri desteklemek amacıyla kurulan sistemler, her iki ülkede de yerini "katı koşullara bağlı" yeni modellere bırakıyor. Bu durum, Avrupa genelinde evrensel temel gelir projesinin sürdürülebilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ALMANYA'DA 'BÜRGERGELD' DÖNEMİ SONA ERDİ

İtalya'daki 5 Yıldız Hareketi (M5S) tarafından sıkça ideal bir "model" olarak gösterilen Almanya, sosyal politikasında keskin bir rota değişikliğine gitti.

Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında haftalarca süren yoğun müzakerelerin ardından Alman Parlamentosu, yeni reform paketini onayladı.

Alınan kararla birlikte, uzun süreli işsizleri desteklemek ve yeniden işgücüne kazandırmak amacıyla uygulanan "Bürgergeld" (Vatandaşlık Geliri) fiilen arşive kaldırıldı. Gelir desteği tamamen ortadan kalkmasa da, tıpkı İtalya'daki "Kapsayıcılık Ödeneği"ne (Inclusion Allowance) geçişte olduğu gibi, yardımlar artık çok daha katı koşullara bağlanacak.

Vatandaşlık Geliri'nin başarısız olup olmadığı tartışması aslında İtalya'da başladı. Uygulamanın kaldırılması, göreve geldiğinde Meloni hükümetinin imza attığı ilk büyük müdahalelerden biriydi. İtalya'nın 2024 itibarıyla bu yardımı kesip daha koşullu bir sisteme geçmesi, Avrupa'da bu yönde atılacak adımların habercisi oldu.

Almanya'nın da şimdi İtalya ile aynı yönde, hatta daha ciddi bir müdahaleyle ilerlemesi, bu sosyal politikanın Avrupa çapında bir çöküş yaşadığı yorumlarına neden oluyor.

Almanya ve İtalya'nın bu kararları, "Evrensel Temel Gelir" (Universal Basic Income) kavramının sürdürülebilirliği etrafındaki alevli tartışmayı yeniden canlandırdı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk gibi vizyoner isimlerin, yapay zekanın iş gücünü ele geçireceği gelecekte herkes için "teorik bir zorunluluk" ve olumlu bir hedef olarak dile getirmesine rağmen; mevcut hükümetler ve ekonomistler, bu projenin günümüz şartlarında uygulanabilir ve "olgunlaşmış" bir proje olmadığına inanıyor.