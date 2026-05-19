Almanya, NATO çatısı altındaki sorumluluklarını artırarak ittifakın güneydoğu kanadındaki savunma kapasitesini güçlendirme kararı aldı. Alman yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi ve yaklaşık 150 askeri personel konuşlandırılacağı bildirildi. Bu hamlenin, NATO’nun bölgedeki hava sahası korumasını ve caydırıcılığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

ABD'Lİ ASKERLERİN YERİNE GEÇECEKLER

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, konuşlandırma işlemi NATO’nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi çerçevesinde yürütülecek. Alman ordusu (Bundeswehr) bünyesinde bu misyon için özel olarak oluşturulacak “Hava ve Füze Savunma Görev Gücü”, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yakın iş birliği ve tam koordinasyon içinde çalışacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu görevin NATO içindeki sorumluluk paylaşımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Almanya’nın ittifak içinde daha fazla inisiyatif ve sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Pistorius, Türkiye'ye gönderilecek Patriot birliği ve 150 askerin, halihazırda bölgede görev yapan ABD birliğinin yerini alacağını ifade etti.

EYLÜL AYINA KADAR DURACAKLAR

Alman Hava Kuvvetleri’nin (Luftwaffe) uluslararası alanda yüksek bir saygınlığa ve operasyonel tecrübeye sahip olduğunu hatırlatan Bakan Pistorius, şu ifadeleri kullandı: "Askerlerimiz, daha önceki uluslararası görevlerde elde ettikleri yüksek profesyonellikleriyle NATO hava sahasının ve müttefiklerimizin korunmasına yine çok önemli bir katkı sağlayacaklar."

Mevcut askeri planlamaya göre, Alman Patriot birliğinin Haziran 2026’da Türkiye'deki görevine resmen başlaması ve Eylül 2026’ya kadar konuşlu kalması öngörülüyor. Görev süresi boyunca birlik, tamamen NATO’nun entegre hava ve füze savunma ağına bağlı olarak faaliyet yürütecek.