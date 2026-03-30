NBA'de Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, performansıyla geceye damga vuran isim oldu. Alperen mücadeleyi 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamlayarak New Orleans Pelicans'ı tek başına yıktı. KULÜP TARİHİNE GEÇTİ Alperen Şengün, performansı ile Houston Rockets'in de tarihine geçmeyi başardı. Milli yıldız, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Alperen, Pelicans maçında 3 sayı çizgisinin gerisinden 7'de 5 isabet buldu.

