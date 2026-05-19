Altay Bayındır yaz aylarında Manchester United ile yol ayrımına hazırlanıyor. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, yaz transfer döneminde İngiliz devinden ayrılabilir. Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ise Altay için nabız yokluyor. Siyah-Beyazlıların deneyimli kaleciye ilgisinin sürdüğü belirtilirken, transfer sürecinin teknik direktör konusundaki gelişmelere bağlı olduğu aktarıldı. Siyah beyazlı yönetimin, yerli oyuncu kalitesini artırmak istemesi nedeniyle Altay Bayındır ismini güçlü adaylardan biri olarak değerlendirdiği öğrenildi. Romano’nun haberine göre transferde son karar, takımın yeni teknik direktörünün raporuna göre şekillenecek. 28 yaşındaki file bekçisi bu sezon toplam 12 resmi maçta forma giyerken 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

