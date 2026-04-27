Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki belirsizliklerin gölgesinde yeni haftaya giriş yapıyor. ABD ve İran heyetleri arasında Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin iptal edilmesi, bölgedeki kırılgan ateşkes sürecine dair endişeleri canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksamalar petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, altın piyasasında daha temkinli bir fiyatlama öne çıkıyor.

GÜNCEL ALTIN VE PETROL FİYATLARI

27 Nisan 2026 sabahı itibarıyla ons altın 4.715 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Yurt içinde ise gram altın 6.827 TL ile güne başlarken, serbest piyasada (Kapalıçarşı) fiziki gram altın 6.851 TL, çeyrek altın ise 11.228 TL’den alıcı buluyor.

Enerji tarafında ise Brent petrol, bölgedeki diplomatik tıkanıklıklar nedeniyle 106,5 dolar civarındaki güçlü duruşunu koruyor. Olası bir anlaşma ihtimalinin fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı sınırladığı gözlemleniyor.

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI TAKİP EDİLECEK

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasaların bu hafta sadece jeopolitik gelişmelere değil, aynı zamanda majör merkez bankalarının kararlarına da odaklanacağını belirtti.

Eryılmaz; ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarından gelecek faiz kararlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

TEKNİK SEVİYELER VE ALIM FIRSATLARI

Altın fiyatlarındaki teknik beklentileri değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons tarafında 4.830-4.880 dolar aralığının güçlü bir direnç bölgesi olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Uzun vadeli yatırımcılar için onsta 4.600-4.650 dolar bandı kademeli alım için ilk fırsat bölgesi olabilir.”

İç piyasadaki gram altın hareketliliğini de yorumlayan Eryılmaz, uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğuna dikkat çekti. Gram altın yatırımcıları için önemli seviyeleri paylaşan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

“Uzun vadede ana trend yukarı. Gramda da 6.700-6.750 TL kademeli alım için uygun bir bölge. 6.900 TL üzerindeki hacimli kırılmalarda momentum güçlenebilir” şeklinde yorumda bulundu.

*Yatırım tavsiyesi değildir.