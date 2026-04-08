ABD, İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşması, altın piyasalarında sert bir yükselişi beraberinde getirdi. Ons altın 100 dolarlık bir sıçrama kaydederken gram altın 7.000 TL sınırını zorladı.

19 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Önceki günlerde değer kaybeden ve dün temkinli bir seyir izleyen altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından hız kazandı. İsrail ve İran'ın da anlaşmayı onaylamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılabileceğine yönelik beklentiler piyasaları harekete geçirdi.

Güne 4.700 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gelişmelerin etkisiyle 4.850 dolara kadar tırmandı. Sabah 06.00 itibarıyla yüzde 2,5'lik artışla 4.800 dolar civarında seyreden altın, bu hareketiyle 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÖNCE FIRLADI SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Yurt içi piyasada ise ateşkes öncesinde 6.745 TL olan gram altın, anlaşmanın ardından 6.950 liraya kadar yükselerek 7.000 TL sınırını test etti. Ancak kısa sürede geri çekilen gram altın, sabah 06.00 itibarıyla 6.875 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ VAR

Altındaki yükseliş gümüşe de yansıdı. Mart ayında 61 dolara kadar gerileyen ve bir önceki gün 72,90 dolardan kapanan gümüş, sabah saatlerinde 76,50 dolara yöneldi. Gram gümüş ise sabah 06.00 itibarıyla 109 TL'den işlem görüyor.