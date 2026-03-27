Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasalardaki sert hareketlenmeleri gündeme getirdi. Ons altında 4 bin 458 dolarda bulunurken, gram altında ise 7 bin lira sınırını zorluyor.

ABD Başkanı, İran’la yürütülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirterek, süreci desteklemek amacıyla planlanan operasyonu ertelediğini ifade etti. Trump, yeni takvime göre söz konusu kararın 6 Nisan 2026 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

ALTIN DİRENİYOR

Ons altın haftanın son işlem gününde karışık seyir sergiliyor. Dün 4 bin 348 dolara gerileyen ons altın bugün yeniden kısmi bir yükselişe geçti. Ons altın bugün sabah seansında 09.18'de 4 bin 468 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın yeni günde 7 bin liranın altında hareketleniyor. Gram altın dün 6 bin 201 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında 6 bin 372 lira seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 768 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.