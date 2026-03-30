İnternet sitelerinde “altın renkli” diye 30 bin liraya kadar satışa çıkarılan 25 kuruşlar tartışma konusu oldu.

Hala kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet ilanlarında şaşırtıcı rakamlarla satışa çıkarılmaya başlandı.

FİYATLAR 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kimi sosyal medya platformlarında kimi ise ilan sitelerinde 2.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar çıkan fiyatlarla bu paralar satışa sunuluyor.

“25 KURUŞUN DEĞERİ 25 KURUŞ”

ATV'nin haberine göre, koleksiyoncular yüksek fiyatların hiçbir karşılığı olmadığını savunurken bu ilanları açık şekilde "sahtekarlık" olarak değerlendiriyor.

Uzmanlar da 25 kuruşun değerinin 25 kuruştan fazla olmadığını özellikle vurguluyor.

2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın rengi olan bu paraların "altın" görünen kısmının aslında tamamen pirinçten üretildiği belirtiliyor.

Bu paraları yatırım aracı sanarak alanların sayısının da azımsanmayacak seviyede olduğu ifade ediliyor.

İlan veren bazı kişiler ise "Başkası yüksek yazmış, ben de gördüm koydum" diyerek bu fiyatların herhangi bir mantığa dayanmadığını kabul ediyor.

Uzmanlar konuya ilişkin uyarılarını şöyle sürdürüyor:

"Bu parayı bu fiyatlara istemek de hata, alıp mağdur olmak da."