Küresel ekonomide savaşın etkileri derinleşirken, piyasalar veri odaklı seyirden tamamen uzaklaşarak jeopolitik gelişmeleri fiyatlamaya başladı. Konuya ilişkin kritik analizlerde bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki kırılmaların küresel büyüme üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Eryılmaz’a göre, özellikle Avrupa ve İngiltere merkez bankalarında beklenen faiz indirimleri, yerini sert artış senaryolarına bırakmış durumda.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

İç piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine çevrilmiş durumda. Swap hariç net rezervlerdeki 11.3 milyar dolarlık düşüşün piyasada baskı yarattığını belirten Eryılmaz, nisan ayında gündeme gelebilecek olası bir faiz artışının ana nedeninin enflasyondan ziyade rezerv yönetimi olabileceğini savundu.

Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın altın swapları gibi farklı araçları da devreye alabileceğini" ifade ederken, kur üzerindeki kontrolün esnetilmesi konusundaki tartışmaların da yoğunlaştığına dikkat çekti.

BÜYÜME YAVAŞLAYABİLİR

Türkiye ekonomisinin büyüme rotasına dair öngörülerini paylaşan Eryılmaz, savaş öncesi %4 olan beklentilerin %3-3,5 bandına çekildiğini belirtti. Savaşın süresine bağlı olarak risklerin değişebileceğini vurgulayan uzman, "savaşın bir yıldan fazla uzadığı en kötü senaryoda ise büyümenin %2’nin altına gerileyebileceği ve enflasyonun %35 ve üzerine çıkabileceği" uyarısında bulundu. Ancak mevcut tabloda Türkiye'nin stagflasyon riskinden henüz uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

ALTIN YATIRIMCINA KADEMELİ ALIM TAVSİYESİ

Altın fiyatlarındaki yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları uyaran Doç. Dr. Eryılmaz, ons tarafında dip seviyenin henüz netleşmediğini ifade etti. Teknik seviyeleri işaret eden Eryılmaz, "4.000-4.100 dolar seviyelerinin bir tutunma noktası olduğunu" ancak kısa vadeli trend değişimi için "4.515 dolar üzerindeki kalıcılığın kritik" olduğunu vurguladı.

Yatırım stratejisi konusunda ise net bir mesaj verdi:

"Bu belirsiz dönemde yatırımcıların tek seferde alım yapmak yerine sermayelerini bölerek kademeli alım stratejisi izlemeleri çok daha uygun olacaktır."

*NOT: BU HABERDE YER ALANLAR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR