Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve merkez bankalarının faiz kararlarına kilitlenmiş durumda. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalardaki son durumu analiz ederek yatırımcıları uyardı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin tüm yatırım araçlarını baskıladığını belirten Memiş, özellikle altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken kritik saatleri işaret etti.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE ECB KARARLARINDA

İslam Memiş, bu hafta küresel ekonominin rotasını belirleyecek iki önemli toplantıya dikkat çekti. Bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ve yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu akşam saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz, pas geçilmesini öngörüyoruz. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) benzer bir karar için masada olacak."

Yarın saat 15.15'te ECB'nin faiz kararının ardından saat 18.15'te ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları dikkatle takip edilecek.

PETROL FİYATLARI VE SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ BASKIYI ARTIRIYOR

İran ve bölgedeki diğer belirsizliklerin fiyatlamalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu kaydeden Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Petrolün 110 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının tüm varlıkları baskı altında bıraktığını belirten analist, "Küresel piyasalarda tam bir belirsizlik hakim. Bu durum yatırımcıların kenara çekilip sessizce beklemesine neden oluyor" dedi.

YATIRIMCIYA 'SAKIN SATMAYIN' UYARISI

Şu anki konjonktürde yeni bir hamle yapmanın riskli olabileceğini ima eden İslam Memiş, mevcut pozisyonların korunması gerektiğinin altını çizdi. İç piyasadaki koruyucu tedbirlere de değinen Memiş, yurt dışında yaşayan vatandaşların varlıklarını cüzi vergilerle Türkiye’ye getirmesinin piyasalara kalkan olacağını belirtti.

Merkez bankalarının savaş nedeniyle faiz politikalarında daha temkinli bir sürece girdiğini vurgulayan Memiş, petrol fiyatlarındaki artışın birçok sektöre olumsuz yansımalarının yakından takip edildiğini hatırlattı.

KRİTİK EŞİK HABER AKIŞI

Memiş, sadece faiz kararlarının değil, bölgeden gelecek her türlü haber akışının piyasalar için hayati önem taşıdığını ifade etti. Yatırımcıların özellikle önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere karşı teyakkuzda olması gerektiğini belirterek konuşmasını noktaladı.