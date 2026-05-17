Yöntemi uygulayanlar, küçük bir alüminyum folyo parçasını top haline getirip lavabo giderinin yakınına bırakıyor. Üzerinden geçen su sayesinde folyonun yüzeyindeki hareketin, gider çevresinde oluşan bazı kir ve yağ kalıntılarının azalmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

KÖTÜ KOKUYU AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlara göre lavabo giderlerinde biriken yağ, yemek artıkları ve nem zamanla kötü koku oluşmasına neden oluyor. Alüminyum folyo yöntemi ise gider çevresindeki birikintilerin azalmasına destek olabiliyor.

Bazı kullanıcılar yöntemi özellikle mutfak lavabolarında düzenli olarak uyguladıklarını söylüyor.

TEK BAŞINA YETERLİ OLMUYOR

Uzmanlar, bu yöntemin tamamen profesyonel temizlik yerine geçmediğini belirtiyor. Lavabo giderlerinin belirli aralıklarla sıcak su ve uygun temizlik ürünleriyle temizlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Buna rağmen pratik yöntem, sosyal medyada en çok konuşulan mutfak tüyoları arasında yer almaya devam ediyor.