Texas A&M Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen bu yöntem, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve hafıza kaybına yol açan 'nöroinflamasyon' sürecini durdurmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu iltihaplanma, Alzheimer ve benzeri hastalıkların temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

DOĞRUDAN BEYNE ULAŞIYOR

Araştırmada kullanılan sprey, kök hücrelerden elde edilen 'eksozom' adı verilen mikroskobik yapılar içeriyor. Bu parçacıklar, burun yoluyla verildiğinde doğrudan beyne ulaşabiliyor. Böylece tedavi, kan-beyin bariyerini aşarak hedef bölgeye hızlı şekilde etki ediyor.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Deneylerde, yalnızca iki doz uygulanan spreyin ardından dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmada kullanılan deneklerde hafıza performansının arttığı ve beyin iltihabının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi.

HÜCRELER YENİDEN CANLANIYOR

Bilim insanları ayrıca tedavinin, beyin hücrelerinin enerji üretimini yeniden canlandırdığını ve hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını belirtiyor. Bu durum, sadece hafıza kaybını yavaşlatmakla kalmayıp, bazı işlevlerin geri kazanılabileceğine işaret ediyor.

YENİ TEDAVİLERİN KAPISI AÇILABİLİR

Uzmanlara göre henüz insan deneyleri tamamlanmamış olsa da, elde edilen bulgular gelecekte Alzheimer ve demans tedavisinde köklü bir değişimin önünü açabilir. Araştırmacılar, bu yöntemin ilerleyen süreçte felç sonrası iyileşme gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini ifade ediyor.