Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olarak Süper Lig yolunda yara aldı.

Süper Lig için mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler bu şok yenilgi ve en yakın rakibi Esenler Erokspor'un da haftayı 3 puanla kapatmasıyla 72 puanda kalıp üçüncü sıraya geriledi.

Bandırmaspor ise bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarıp play off potasına girdi. Amed Sportif Faaliyetler ligde kalan 2 haftada Bodrum FK ve Iğdır FK ile oynayacak. Bandırmaspor ise Erzurumspor ve Sivasspor ile karşılaşacak.