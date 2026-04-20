Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip seferber olurken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.
Yangın sırasında fabrikada patlamaların meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
BİR CAN KAYBI
Ankara Sincan'daki boya fabrikasında çıkan yangında kayıp olan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.