Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir helikopterin Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Açıklamada askeri personelin durumunun iyi olduğu aktarılırken kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."