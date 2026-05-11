Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında gerçekleşen silahlı kavgaya dair yürütülen soruşturmada 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şentepe Mahallesi’nde 8 Mayıs tarihinde, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki ailenin karşı karşıya geldiği o dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı çatışmanın ardından harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı bir operasyonla olayla bağlantılı 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu süreçlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 10’u, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şahısların ise adli işlemleri ve sorgulamaları devam ediyor.