Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maça VAR damga vurdu.

Dakikalar 61'i gösterirken Galatasaray, Leroy Sane ile skoru 3-0'a getirdi. Ancak maçın hakemi Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.

Bir süre pozisyonu izleyen Kolak, ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

GALATASARAY İSYAN ETTİ

Kararın ardından Galatasaray cephesinden tepki gecikmedi. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

3. KEZ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'ın bu sezon üçüncü kez bir golü, VAR incelemesi sonrası pasif ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılıların, daha önce Kocaeli ve Konya deplasmanlarında da benzer kararlarla golü iptal edilmişti.