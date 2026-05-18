Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı birinci çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,0 yükseldi. En yüksek fiyat artışı ise Ankara'da gerçekleşti.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre ise fiyatlar reel olarak değişim göstermedi ve yüzde 0 seviyesinde kaldı.

ÇEYREKLİK ARTIŞ YÜZDE 7,7 OLDU

2026 yılı ilk çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 arttı.

DÜKKAN FİYATLARI SINIRLI ARTTI

Dükkan fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal bazda yüzde 31,2 artış gösteren dükkan fiyatları, reel olarak yüzde 0,1 arttı.

OFİS FİYATLARI KAYBETTİRDİ

Ofis fiyat endeksi çeyreklik bazda yüzde 10,0 yükseldi.

Yıllık bazda nominal artış yüzde 30,3 seviyesinde gerçekleşirken, reel bazda yüzde 0,5 azalış kaydedildi.

ANKARA DİĞER İLLERİ SOLLADI

Bir önceki çeyreğe göre ticari gayrimenkul fiyat endeksi Ankara’da yüzde 9,5, İstanbul’da yüzde 9,0 ve İzmir’de yüzde 8,4 arttı.

Yıllık nominal artış oranları ise Ankara’da yüzde 36,3, İzmir’de yüzde 29,8 ve İstanbul’da yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.