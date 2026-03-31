CHP belediyelerine yönelik operasyonların ardından Orta Doğu’da çıkan savaşla Türkiye için artan ekonomik risklerin üzerine iç cephede yeni bir kriz daha yaratılması, Türkiye’de onulmaz yaralara neden olabilir.

Ekonomistlerden gelen bu uyarı, bugün görülecek Ankara konser davası öncesi, iktidara yakın medyanın dün gazetelerine taşıdığı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı hedefe koyan haberlerinin ardından geldi.

MİLYAR DOLARLAR YAKILDI

2021’den bu yana yanlış ekonomi politikalarıyla yüksek faiz, enflasyon ve düşük alım gücü ile mücadele eden Türkiye, son 1 yılda CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, ardından ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaşla çok daha zor günlerin kıyısında. Bunun ekonomik çıktıları, mevcut durgunluk riskini artırırken, Yavaş’a yönelik olası bir operasyon, Ekonomist Aziz Konukman’ın deyimiyle, “Kendi ayağına kurşun sıkmak” olabilir.

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonla sıcak para çıkışı 15 milyar dolara, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki erime ise 60 milyar dolara ulaştı. 28 Şubat 2026’da başlayan Orta Doğu’daki savaş ise, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla, daha büyük riskleri doğurdu. 20 Mart itibarıyla 3 haftalık dönemde 35 milyar dolarlık sıcak para çıkışı gerçekleşti. Merkez, rezervlerden 44 milyar dolar satışla piyasada denge bulmaya çalışırken, sıkılaşma adımları da peş peşe gelmeye başladı. Ekonomiye güven de martta aylık yüzde 2.8 azalışla 97.9 değerini aldı.

MERKEZ FAİZ ARTIRIR

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 19 Mart operasyonuyla piyasaların türbülansa girdiğini, İran savaşıyla risklerin arttığını ifade etti. Kozanoğlu, “Yavaş’a yönelik bir operasyon olursa bireyler dövize yönelebilir, Para Politikası Kurulu olağanüstü toplantı ile faiz artırmak zorunda kalabilir” ifadelerini kullandı.

‘Tamir edilemez yarıklar açılır’

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyonun demokratik seçimlere izin verilmeyeceği algısını yaratabileceğine işaret etti. Halihazırda savaş belirsizliği içindeyken yaşanan ciddi ekonomik etkilere böyle bir operasyonun eklenmesinin demokratik anlamda da ciddi bir kriz kapısı açılabileceğine dikkat çeken Kozanoğlu, “Durgunluk riski vardı. Böyle bir operasyonla birlikte ekonomide tamir edilemez ciddi yarıklar açılır” dedi.

Ekonomide film kopar

Prof. Dr. Aziz Konukman da Mansur Yavaş’ı hedefe koyan bir operasyonun “Akıl tutulması, kendi ayağına kurşun sıkmak” olacağını söyledi. Mevcut koşullarda içinde bulunduğumuz krize ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in makro sonuç raporu açıklamamasını eleştiren Konukman, “Orta Vadeli Program sil baştan değişmeli, kur tahminleri, petrol tahminler tutmayacak” dedi. Olağanüstü zor bir dönem yaşanacağını ifade eden Konukman, “19 Mart gibi bir kriz daha yaratılırsa akıl tutulması var demektir. Böyle bir durumda film kopar. Başarılı bir belediye başkanının eften püften sebeplerle sıkıştırılması, iç cepheyi güçlendirmekten bahsederken kendi ayağına sıkmak demektir” ifadelerini kullandı.