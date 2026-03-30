Olay, saat 21.00 sıralarında Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

C.M., annesi A.D. ile sevgilisi olduğu iddia edilen G.I.'yı evde birlikte yakalayınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbede sırasında C.M., G.I.’yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan G.I. ağır yaralanırken, C.M. olay yerinden hızla kaçtı.

AMBULANSA SALDIRDI

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkarılarak ambulansa alınmak istendi. Bu sırada olayın ardından apartmanda saklandığı belirlenen C.M., yeniden ortaya çıkarak ambulansa alınmak istenen G.I.’yı tekrar bıçaklamak istedi.

Olay yerindeki polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.’ye biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu esnada sağlık ekipleri, yaralı G.I. ile yanında bulunan A.D.’yi ambulansa alıp kapıyı kapattı. C.M., bu kez elindeki bıçakla ambulansın arka kapısına 4-5 kez vurarak kapıyı açmaya çalıştı. Polis ekipleri ikinci kez biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

C.M., bu kez de kendisini engellemeye çalışan polislere bıçakla saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koşarak kaçmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar DHA kameralarına yansıdı.

POLİSE TOKAT

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G.I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralı G.I. ile birlikte hastaneye giden A.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.M. ile annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Saldırganın annesi polislere tokat attı. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği anne ve oğlu, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.