Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, artan yağışların sahada su birikimini artırdığını belirterek, “Eğer yağış rejimi bu şekilde devam ederse sivrisinekler için çok sayıda üreme alanı oluşacak. Bu da mücadeleyi zorlaştıracaktır” dedi. Çetin, belediyelerin foseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanlarda düzenli ilaçlama yaptığını, ancak ev çevresinde bulunan kova, bidon, varil ve eski lastiklerde biriken suların kontrol edilememesi nedeniyle sivrisineklerin kolayca üreyebildiğini ifade etti.

SULAR ÇEKİLDİĞİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIR

Türkiye’de yaklaşık 65 sivrisinek türü bulunduğunu kaydeden Çetin, istilacı türlerden biri olan Asya kaplan sivrisineği’nin 2010’dan bu yana ülkede görüldüğünü ve bölgede yaygınlaştığını söyledi. Bu türün klima suları, yağmur birikintileri ve küçük kaplardaki sular gibi alanlarda dahi gelişebildiğine dikkat çeken Çetin, özellikle saksı altlıklarında biriken suların da risk oluşturduğunu belirtti. Antalya’da Manavgat, Alanya, Serik, Demre, Kaş ve Kumluca gibi ilçelerde geniş alanlarda su birikintileri bulunduğunu ifade eden Çetin, bu suların çekilmemesi halinde ciddi sorunlar yaşanabileceğini dile getirdi.

SADECE İLAÇLAMA ÇÖZÜM DEĞİL

Antalya’nın yıl boyunca sivrisinek gelişimine uygun iklime sahip olduğunu vurgulayan Çetin, kış aylarında bile bodrumlar, sığınaklar ve foseptiklerde gelişimin sürdüğünü belirtti. İklim değişikliği ve değişen yağış rejiminin sivrisinekler lehine yeni ve görünmeyen üreme alanları oluşturduğunu söyleyen Çetin, “Bu nedenle sadece ilaçlama ile çözüm mümkün değil. Vatandaşların da mutlaka çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerekiyor” diye konuştu.

TEK SEFERDE 300 YUMURTA

Asya kaplan sivrisineğinin özelliklerine de değinen Çetin, bu türün tek seferde 200-300 yumurta bırakabildiğini ve yumurtalarını doğrudan suya değil, su kenarındaki nemli yüzeylere bıraktığını anlattı. Küçük siyah noktalar halinde olan bu yumurtaların yaklaşık 6 ay kuraklığa dayanabildiğini belirten Çetin, suyla yeniden temas ettiklerinde larvaların gelişerek yeni sivrisineklerin ortaya çıktığını söyledi. Ayrıca bu türün diğerlerinden farklı olarak gece değil gündüz aktif olduğuna dikkat çeken Çetin, mücadelede vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.