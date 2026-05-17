Süper Lig’in son haftasında küme düşme potasında büyük bir heyecan yaşandı… Son hafta maçları öncesi Gençlerbirliği, Eyüpspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın küme düşme ihtimali bulunuyordu.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Alınan sonuçların ardından küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup etse de diğer sonuçlar Antalyaspor’a yaramadı ve 32 puanla küme düşen son takım oldu.

KAYSERİ VE KARAGÜMRÜK GEÇEN HAFTA DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda eden takımlar olmuştu. Antalyaspor, Kayserispor ve Karagümrük önümüzdeki sezon Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek.

EYÜPSPOR SON ANDA KÜMEDE KALDI

Antalyaspor’un gözü kulağı İstanbul’da ve Trabzon’da oynanan maçlardaydı. Kasımpaşa sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe-Eyüpspor maçı nefes kesti.

Maçta 2-0 öne geçen Eyüpspor 68, 79 ve 82. Dakikada yediği gollerle bir anda geriye düştü. Karşılaşma Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erseydi Eyüpspor küme düşecekti. Fakat İstanbul ekibi 87. Dakikada durumu 3-3’e getirdi ve kümede kalmayı son anda başardı.

Günün diğer maçında ise Gençlerbirliği Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti ve kümede kalmayı başardı.